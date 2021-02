Zvezdnik uspešnice Jutranja ptica v objemu italijanske novinarke Dilette Leotta

Eden najbolj priljubljenih turških igralcev Can Yaman, ki se zadnje tedne mudi večinoma v Italiji, je, kot kaže, srečno zaljubljen. Njegovo srce je osvojila znana televizijska voditeljica Diletta Leotta, s katero si na družbenih omrežjih že izkazujeta medsebojno naklonjenost.

icon-expand Can Yaman svoje ljubezni ne skriva več. FOTO: Profimedia

Can Yaman se zadnje tedne intenzivno pripravlja na snemanje nove različice italijanske legendarne serijeSandokan. A kljub napornim fizičnim treningom si vzame čas tudi za ljubezen. Priljubljen in trenutno najbolj oblegan turški igralec, ki ima še posebej velik krog oboževalk v Italiji, ni več samski. Potem ko so ga italijanski mediji v zadnjih tednih že večkrat ujeli v družbi Dilette Leotta, ki velja za prepoznavni obraz italijanskega športnega novinarstva, sta se zaljubljenca odločila, da se ne bosta več skrivala po italijanskih hotelih. Na valentinovo je Can prekinil molk in z oboževalci delil romantično fotografijo, na kateri se z Diletto zaljubljeno gledata, v ozadju pa se bohoti čudovit sončni zahod. Zvezdnik serije Jutranja ptica , ki so jo gledalci na POP TV lahko spremljali lani, je fotografijo pospremil zgolj s simbolom za ljubezen – rdeče srce, ter pod objavo označil Dilettin profil. Med drugim je prav pod to fotografijo izključil možnost komentiranja. Isto fotografijo je delila tudi 29-letna Diletta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To sicer ni njuna prva skupna fotografija. Dve leti starejši Can je 2. februarja objavil foto utrinek, ki je nastal na strelišču na prostem. Pod njuno skupno fotografijo, na kateri nosita zaščitne slušalke in očala,je zraven zapisal: "Nevaren par". Privlačna Diletta je bila pred tem v zvezi s sinom politika Matteom Mammijem, s katerim sta se sporazumno razšla. Uteho pa je kmalu našla pri boksarju Danielu Scardinu, za katerega se je kmalu izkazalo, da ni pravi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri oboževalci sicer Canu pripisujejo, da je njegova nova zveza le marketinške narave in da mu pojavljanje z lepo Italijanko zelo pomaga pri prodoru na italijanski medijski trg. Medtem ko je Dilettino ljubezensko življenje bolj javno, pa je Can pri teh stvareh običajno zelo diskreten. V preteklosti je bil v zvezi z igralkama Açelyo Topaloğlu in Bestemsu Özdemir (Kara Para Aşk), s katero sta se po osmih mesecih zveze razšla decembra 2017. Turški mediji so ga ljubezensko povezovali tudi s stilistko Rabio Yaman.Čeprav so se med snemanjem uspešnice Jutranja ptica več mesecev pojavljale glasne govorice, da sta s soigralko Demet Özdemir par tudi zasebno, tega nista nikoli javno potrdila. 28-letna Demet je trenutno tudi srečno zaljubljena. Njeno srce je osvojil sedem let starejši pevec Oğuzhan Koç, skupaj pa sta preživela tudi valentinovo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

In tako kot so se v času snemanja pojavile govorice o domnevni romanci med Canom in Demet zaradi skupnega televizijskega projekta, se morata teh govoric zdaj otepati 27-letna Hande Erçelin šest let starejši Kerem Bürsin, ki blestita v uspešnici Ko potrka ljubezen, ki pa jo zaradi ogromne priljubljenosti še vedno snemajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ne zamudite uspešnice Ko potrka ljubezen od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.

Med glavnima junakoma omenjene ljubezenske zgodbe Edo in Serkanom je iz epizode v epizodo prisotno več kemije in kamera ju naravnost obožuje, o čemer se lahko gledalci prepričate od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV. S svojo igro sta tako zelo prepričljiva, da ju oboževalci na vsak način želijo videti skupaj tudi v zasebnem življenju. Po njihovem mnenju bi se namreč odlično ujela, a igralca že več mesecev vztrajata, da je njun odnos zgolj prijateljski in profesionalen.