Zvezdnik uspešnice Lepotica in zver presenetil z novim videzom

Ste med tistimi, ki se ne morete odlepiti od televizijskega zaslona zaradi napetega dogajanja v ljubezenski drami Lepotica in zver? Če je odgovor ''da'', potem je vašo pozornost zagotovo pritegnil tudi glavni igralec Ibrahim Celikkol, ki na družbenih omrežjih preseneča z drugačnim videzom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ibrahim Celikkol, ki v turški uspešnici Lepotica in zverigra moškega, ki ne prenese čustvene bližine - vsaj ne na začetku - je pravi magnet za gledalke. Ker so gledalci in gledalke po večini navajeni, da mora glavni junak ljubezenske zgodbe biti dober po srcu in brez napak – z eno besedo v očeh gledalcev popoln – je bila vloga Ferhata toliko večji izziv zanj. Potem ko je lani zaključil snemanje serije, pa je dobil nov igralski izziv zaradi katerega je moral tudi spremeniti videz.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V novi akcijski seriji Muhtesem Ikili (Spektakularni dvojec) igra glavno vlogo Merta, ki odlično krmari med akcijskimi in nevarnimi prizori. Svoj novi videz je pokazal tudi oboževalcem na Instagramu. Medtem ko so nekateri navdušeni nad njegovo krajšo frizuro (lase si je moral pobriti), pa je drugim bolj všeč takšen, kot je v seriji Lepotica in zver.

Tako Ibrahim kot njegov lik Ferhat v seriji Lepotica in zver sta velika ljubitelja psov. FOTO: POP TV

V Turčiji je pri gledalkah izjemno priljubljen – mogoče k temu pripomore tudi njegova mišičasta postava – in spada med zvezdnike, ki jim oboževalk ne manjka. Čeprav ni zelo aktiven na družbenih omrežjih, pa na vsake toliko časa le objavi kakšno fotografijo iz zasebnega življenja. Tokrat je objavil novo ljubko fotografijo, na kateri pozira s svojim črnim štirinožnim prijateljem. Zanimivo, da tako Ibrahim kot njegov lik Ferhat v seriji Lepotica in zver obožujeta živali in sta velika ljubitelja psov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ljubezenska drama turške uspešniceLepotica in zver je osvojila srca slovenskih gledalcev in gledalk. Zato v teh dneh nikakor ne smete zamuditi napetega dogajanja v ljubezenski drami, saj nas čaka velika doza romantike.

Ljubezenska pravljica med Asli in Ferhat bo končno zaživela. FOTO: POP TV

Že komaj čakate nadaljevanje ljubezenske drame Lepotica in zver? Dogajanje v uspešnici je iz epizode v epizodo bolj napeto in razburljivo. Ne zamudite nove turške serijeLepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk), ki je na sporedu od ponedeljka ob petka ob 20. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.