Zvezdnik v dvomih: Ne vem, ali je bila res noseča

22-letni kalifornijski raper Lil Xanje z zaročenko Annie Smith februarja oznanil, da pričakujeta otroka. Na začetku meseca pa je Annie kar prek Instagrama razkrila, da sta izgubila nerojenega otroka. Že takrat so se hitro pojavile govorice, če je bila zaročenka sploh noseča, zdaj pa je dvome o tem izrazil tudi glasbenik.

"Upam, da je bilo res, čakamo na dokumentacijo. Vprašal sem jo, da naj mi pokaže dokumentacijo, ki jo je dobila v bolnišnici. Rekel sem ji, naj jih gre iskat, kajti bolnišnica je blizu najinega doma. Ko se je vrnila, pa mi je dejala, da je dokumentacija še vedno v pripravi. Zato sem začel razmišljati ... Toda zagovarjam stavek nedolžna, dokler krivda ni dokazana."

Kasneje pa je na Instagramu ob fotografiji, na kateri je s svojo zaročenko, zapisal: "Potrjeno je, da znam biti teslo, toda včasih sem zelo prijeten fant." Kaj hitro pa so se v komentarjih razpisali oboževalci, ki jih zanima, ali je tudi on bil del prevare o nosečnosti: "Annie se je pretvarjala celo nosečnost ter nato o splavu. Lagala je tebi in oboževalcem. S svojimi lažmi je skoraj uničila tvoj ugled. Zakaj si še z njo? Razen, če je vse to le del reklame ... Človek, spravi se skupaj."