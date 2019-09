Zvezdnik veselo novico sporočil z objavo ganljivega posnetka

"Bog je največji. Vse, kar sem si želel, je bilo, da navdihujem svet, da je odličen in da za seboj pustim zapuščino. Pred skoraj tremi leti, ko sem izvedel, da moja kraljica pričakuje najinega sina Asahda, sem vedel, da se bo moje življenje za vedno spremenilo in da bo najina zapuščina kmalu na poti. Po tem blagoslovu sem izdal nekaj svojih najboljših albumov do danes (Grateful in Father Of Asahd), za katere sem navdih dobil od njegove veličine," je pod objavljeni video posnetek, na katerem med drugim pokaže tudi fotografijo ultrazvoka, zapisal 43-letni slavni didžej in ponosni očka. Med drugim je še dodal: