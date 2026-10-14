Zvezdnik Vojne zvezd dve leti skrival, da se je poročil

John Boyega je o svojem zakonu prvič javno spregovoril v intervjuju za britanski Guardian. Novinar je ob koncu pogovora opazil prstan na njegovi levi roki in ga vprašal o nakitu. 34-letni zvezdnik filmske sage Vojna zvezd mu je povsem mimogrede odvrnil, da gre za poročni prstan in da je poročen že skoraj dve leti.
Z ženo Lashontae Heckard sta se odločila za manjšo, zasebno poročno slovesnost. Kot je pojasnil, jima je bližje zamisel, da bi z večjim praznovanjem nekoč obeležila že nekaj let trajajoč zakon, ne zgolj začetka. Večjo poročno zabavo si sicer še vedno želi. V šali je dejal, da bo praznovanje tako veliko, da bodo morali zaradi njega zapreti kar vso Nigerijo, od koder prihajata njegova starša.
Boyega pa je javnost presenetil še z eno novico. Z ženo sta namreč pozdravila tudi prvega skupnega otroka. Na Instagramu je objavil fotografije iz obdobja ženine nosečnosti in posnetek, na katerem v naročju drži sina. Ob tem je pojasnil, da je malček z njima že nekaj časa ter se zahvalil vsem za čestitke in lepe želje.
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