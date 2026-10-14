Zvezdnik Vojne zvezd dve leti skrival, da se je poročil

John Boyega je o svojem zakonu prvič javno spregovoril v intervjuju za britanski Guardian. Novinar je ob koncu pogovora opazil prstan na njegovi levi roki in ga vprašal o nakitu. 34-letni zvezdnik filmske sage Vojna zvezd mu je povsem mimogrede odvrnil, da gre za poročni prstan in da je poročen že skoraj dve leti.

John Boyega in žena Lashontae Heckard pričakujeta prvega otroka FOTO: Instagram

Z ženo Lashontae Heckard sta se odločila za manjšo, zasebno poročno slovesnost. Kot je pojasnil, jima je bližje zamisel, da bi z večjim praznovanjem nekoč obeležila že nekaj let trajajoč zakon, ne zgolj začetka. Večjo poročno zabavo si sicer še vedno želi. V šali je dejal, da bo praznovanje tako veliko, da bodo morali zaradi njega zapreti kar vso Nigerijo, od koder prihajata njegova starša.

John Boyega s svojim prvorojencem FOTO: Instagram