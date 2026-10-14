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Tuja scena

Zvezdnik Vojne zvezd dve leti skrival, da se je poročil

London, 14. 10. 2026 14.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
John Boyega

Britanski igralec John Boyega, najbolj znan po vlogi Finna v filmski sagi Vojna zvezd, je presenetil z novicami iz zasebnega življenja. Razkril je, da je že skoraj dve leti poročen z igralko Lashontae Heckard, s katero sta se pravkar razveselila prvega skupnega otroka.

John Boyega je o svojem zakonu prvič javno spregovoril v intervjuju za britanski Guardian. Novinar je ob koncu pogovora opazil prstan na njegovi levi roki in ga vprašal o nakitu. 34-letni zvezdnik filmske sage Vojna zvezd mu je povsem mimogrede odvrnil, da gre za poročni prstan in da je poročen že skoraj dve leti.

John Boyega in žena Lashontae Heckard pričakujeta prvega otroka
John Boyega in žena Lashontae Heckard pričakujeta prvega otroka
FOTO: Instagram

Z ženo Lashontae Heckard sta se odločila za manjšo, zasebno poročno slovesnost. Kot je pojasnil, jima je bližje zamisel, da bi z večjim praznovanjem nekoč obeležila že nekaj let trajajoč zakon, ne zgolj začetka. Večjo poročno zabavo si sicer še vedno želi. V šali je dejal, da bo praznovanje tako veliko, da bodo morali zaradi njega zapreti kar vso Nigerijo, od koder prihajata njegova starša.

John Boyega s svojim prvorojencem
John Boyega s svojim prvorojencem
FOTO: Instagram

Boyega pa je javnost presenetil še z eno novico. Z ženo sta namreč pozdravila tudi prvega skupnega otroka. Na Instagramu je objavil fotografije iz obdobja ženine nosečnosti in posnetek, na katerem v naročju drži sina. Ob tem je pojasnil, da je malček z njima že nekaj časa ter se zahvalil vsem za čestitke in lepe želje.

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