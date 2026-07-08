Zvezdnik West Enda o Slovencih: Vsi so tako prijazni in gostoljubni

"Vzdušje je odlično. Pravzaprav je zelo živahno, in to celo noč," nam je o prvih vtisih slovenske prestolnice zaupal zvezdnik West Enda Mike Sterling. "Pred dnevi smo končali vajo in šli na večerjo. Ko sem se poslovil od vseh in se sprehodil proti hotelu, sem naletel na jazz klub. Lepo vzdušje. Tako sem tam ostal kakšno uro in užival."

"Ljubljana ima veliko. Ima veliko kulture," je še dodal Sterling, ki je navdušen tudi nad Slovenci. "Ljudje so čudoviti. Vsi so tako prijazni in gostoljubni in preprosto naravno prijetni. To na splošno ustvarja energijo in jaz jo čutim. Čudovito je."

Sterling se v prestolnici mudi v okviru 74. Festivala Ljubljana, kjer z mariborsko produkcijo muzikala Evita gostuje v Križankah. Kultni muzikal, brezčasna mojstrovina avtorjev Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, razpira kompleksno in pretresljivo usodo ene najvplivnejših žensk prejšnjega stoletja. Zgodba, sprva zasnovana kot platinast konceptualni album, je s hitom Don't Cry for Me Argentina bliskovito osvojila svetovne odre ter filmska platna.