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Zvezdnik West Enda o Slovencih: Vsi so tako prijazni in gostoljubni

Ljubljana, 08. 07. 2026 11.37 pred 53 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič
Mike Sterling

Mike Sterling je izjemno iskani umetnik z več kot 30-letnimi izkušnjami, ki obsegajo londonski West End, televizijo, radio ter klasični oder. Sodeloval je z mnogimi svetovno znanimi zvezdami, njegovi največji dosežki pa med drugim vključujejo vlogo Fantoma v muzikalu Fantom iz opere, ki jo je na odru Her Majesty's Theatre v Londonu odigral več kot tisočkrat. Trenutno se z mariborsko produkcijo muzikala Evita mudi v Ljubljani, ki ga je navdušila.

Mike Sterling
Mike Sterling
FOTO: Tiberiu Marta

"Vzdušje je odlično. Pravzaprav je zelo živahno, in to celo noč," nam je o prvih vtisih slovenske prestolnice zaupal zvezdnik West Enda Mike Sterling. "Pred dnevi smo končali vajo in šli na večerjo. Ko sem se poslovil od vseh in se sprehodil proti hotelu, sem naletel na jazz klub. Lepo vzdušje. Tako sem tam ostal kakšno uro in užival."

"Ljubljana ima veliko. Ima veliko kulture," je še dodal Sterling, ki je navdušen tudi nad Slovenci. "Ljudje so čudoviti. Vsi so tako prijazni in gostoljubni in preprosto naravno prijetni. To na splošno ustvarja energijo in jaz jo čutim. Čudovito je."

Sterling se v prestolnici mudi v okviru 74. Festivala Ljubljana, kjer z mariborsko produkcijo muzikala Evita gostuje v Križankah. Kultni muzikal, brezčasna mojstrovina avtorjev Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, razpira kompleksno in pretresljivo usodo ene najvplivnejših žensk prejšnjega stoletja. Zgodba, sprva zasnovana kot platinast konceptualni album, je s hitom Don't Cry for Me Argentina bliskovito osvojila svetovne odre ter filmska platna.

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Vizualno in zvočno bogato produkcijo mariborskega ansambla SNG Maribor je režijsko oblikovala Svetlana Dramlić, v naslovni vlogi argentinske ikone je zablestela sopranistka Sabina Cvilak. Ob njej nastopata tudi mednarodno uveljavljeni Sterling kot Juan Perón in Sergije Lugovski, sicer član Modrijanov, v vlogi uporniškega Cheja. Glasbeno-scenski spektakel je zaživel pod taktirko dirigenta Patrika Grebla.

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