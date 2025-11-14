Svetli način
Zvezdnik z dražbo predmetov do finančnih sredstev za zdravljenje raka

Los Angeles, 14. 11. 2025 11.50 | Posodobljeno pred 40 minutami

Avtor
E.M.
Komentarji
2

Igralec James Van Der Beek, znan iz serije Simpatije, prodaja predmete iz svoje kariere na dražbi. Vsa sredstva bodo namenjena za kritje stroškov zdravljenja raka debelega črevesa, ki so mu ga leta 2023 diagnosticirali v tretjem stadiju.

Igralec James Van Der Beek, znan po vlogi v seriji Simpatije (v originalu Dawson's Creek), prodaja spominke iz svoje filmske in televizijske kariere, da bi pokril finančne stroške zdravljenja raka. Spomnimo, zvezdniku so leta 2023 diagnosticirali raka debelega črevesa v tretjem stadiju. Ves izkupiček od prodaje predmetov na dražbi bo namenjen kritju njegovih zdravstvenih stroškov, je zaupal v intervjuju za revijo People.

Zvezdnik z dražbo predmetov do finančnih sredstev za zdravljenja raka
Zvezdnik z dražbo predmetov do finančnih sredstev za zdravljenja raka FOTO: Profimedia

"Čeprav me ob ločitvi od teh predmetov grabi nekaj nostalgije, se mi zdi dobro, da jih lahko ponudim na dražbi in jih delim s tistimi, ki so skozi leta podpirali moje delo," je povedal. V zbirki bodo kopačke, ki jih je nosil v kultnem najstniškem nogometnem filmu Zmagovalci iz leta 1999, pa tudi več prepoznavnih kosov iz priljubljene televizijske drame Simpatije, v kateri je Van Der Beek igral naslovnega junaka med letoma 1998 in 2003.

Del dražbe bo tudi ogrlica, ki jo je igralčevemu liku za maturantski ples podarila glavna junakinja, ki jo je upodobila Katie Holmes. Ocenjuje, da bi ogrlica lahko prinesla tudi do 40.000 evrov. "Te zaklade hranim že leta in čakam na pravi čas, da z njimi nekaj storim. Glede na vse nedavne nepričakovane preobrate, ki jih je življenje prineslo v zadnjem času, je jasno, da je zdaj pravi čas," je še povedal igralec.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
14. 11. 2025 12.26
Očitno ne izpolnjuje kriterijev za Sag Afro. Ampak sej tudi ona Shannon iz Čarovnic jih ni izpolnjevala, pa je tudi imela raka, več let! Zgleda da Fran Drescher boli joli za tega človeka.
ODGOVORI
0 0
galeon
14. 11. 2025 12.03
+2
Raje naj uživa dokler še lahko.
ODGOVORI
2 0
