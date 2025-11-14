Zvezdnik z dražbo predmetov do finančnih sredstev za zdravljenje raka

Igralec James Van Der Beek , znan po vlogi v seriji Simpatije (v originalu Dawson's Creek), prodaja spominke iz svoje filmske in televizijske kariere, da bi pokril finančne stroške zdravljenja raka. Spomnimo, zvezdniku so leta 2023 diagnosticirali raka debelega črevesa v tretjem stadiju. Ves izkupiček od prodaje predmetov na dražbi bo namenjen kritju njegovih zdravstvenih stroškov, je zaupal v intervjuju za revijo People .

"Čeprav me ob ločitvi od teh predmetov grabi nekaj nostalgije, se mi zdi dobro, da jih lahko ponudim na dražbi in jih delim s tistimi, ki so skozi leta podpirali moje delo," je povedal. V zbirki bodo kopačke, ki jih je nosil v kultnem najstniškem nogometnem filmu Zmagovalci iz leta 1999, pa tudi več prepoznavnih kosov iz priljubljene televizijske drame Simpatije, v kateri je Van Der Beek igral naslovnega junaka med letoma 1998 in 2003.

Del dražbe bo tudi ogrlica, ki jo je igralčevemu liku za maturantski ples podarila glavna junakinja, ki jo je upodobila Katie Holmes. Ocenjuje, da bi ogrlica lahko prinesla tudi do 40.000 evrov. "Te zaklade hranim že leta in čakam na pravi čas, da z njimi nekaj storim. Glede na vse nedavne nepričakovane preobrate, ki jih je življenje prineslo v zadnjem času, je jasno, da je zdaj pravi čas," je še povedal igralec.