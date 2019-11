Zvezdnik zagovarja 39-letno vrzel med njim in zaročenko

Zvezdnik Dennis Quaid, ki je bil že trikrat poročen, je sklenil, da gre pred oltar še četrtič, in kakor je zatrdil, bo to res zadnji zakon: "Bil sem trikrat poročen in to je zagotovo zadnjič. Počutim se, kot da imam v življenju resničnega partnerja," je zaupal novinarju revije The Guardian. Novinarju je še dejal, da se je na zaroko pripravljal več kot mesec dni, ob neki priložnosti, ko je njegovo dekle želelo narediti selfi, pa je pred njo pomolil prstan in jo vprašal za roko.

Njegova zaročenka, podiplomska študentkaLaura Savoie iz Misurija, je od zvezdnika mlajša skoraj 40 let, a kot pravi igralec, s tem nikakor nima težav, prav tako ga ne gane, kaj si o tem mislijo drugi: "Vsak stvari vidi iz svojega zornega kota, zato ne želim komentirati njihovih občutkov ... Nisem šel v načrtno iskanje mlajše partnerice. Spoznal sem jo na nekem poslovnem srečanju in poznanstvo se je razvilo. Ne zaljubim se zlahka. Mnenje drugih me ne gane – ne bom dovolil, da njihovo mnenje vpliva name."

Dennis se je prvič poročil leta 1983 z igralkoP. J. Soles, leta 2001 je skočil v zakonski stan z Meg Ryan, leta 2004 pa je nataknil poročni prstan Kimberly Buffington.