Zvezdnik zanika obtožbe: Nedolžen sem

GlasbenikR. Kellypreko odvetnikov zanika vse obtožbe (obtožnica navaja deset napadov od leta 1998 na štiri žrtve, od katerih so tri stare med 13 in 17 let), vendar pa veliko verodostojnosti nima, še posebej ob dejstvu, da so mu leta 2008 sodili zaradi otroške pornografije. Takrat ga je porota oprostila, vendar pa se tožilstvo prav zaradi tega ne bi zlahka znova spravilo nanj.

Potem, ko se je 52-letni R&B zvezdnik predal chicaški policiji, so določili varščino, po plačilu katere se bo lahko za očitanih desetih spolnih prestopkov z mladoletnimi dekleti lahko branil s prostosti. Varščine je bila določena v višini enega milijona dolarjev, da bi lahko plačal varščino, mora položiti sto tisočakov (slabih 90 tisoč evrov). A se je pri plačilu zataknilo, kajti zvezdnik ni mogel plačati zneska in tako je konec tedna ostal za zapahi.

Za njim pa je tudi že prva obravnava na sodišču, kjer se je preko odvetnika izrekel za nedolžnega v vseh obtožbah. Naslednja obravnava ga čaka 22. marca.

Medtem tuji mediji poročajo tudi o tem, kako je pevec ostal brez denarja, tako ni plačeval niti preživnin za svoje tri otroke. "R. Kelly je oseba, ki bi morala biti dovolj bogata, toda zaradi slabega vodenja financ ter slabih poslovnih odločitev, je trenutno brez vsakršnih financ," je medijem dejal njegov odvetnikSteve Greenberg. Tuji mediji so se dokopali tudi do zneska, ki naj bi ga dolgoval nekdanji ženi, ki skrbi za njegove otroke, znesek naj bi bil višji od 150 tisoč evrov.