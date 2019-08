Zvezdnik zanikal, da je že našel novo dekle

Pred dnevi so se ameriški mediji razpisali, da sta se Katie Holmes in Jamie Foxx po šestih letih razmerja razšla. Zadeve nista želela komentirati, v javnosti pa so že takoj zaokrožila številna namigovanja tudi o tem, da je bil Foxx nezvest. Ko pa je v javnost prišla fotografija, kako zvezdnik za roke drži mlado dekle, so mnogi domnevali, da je že našel novo dekle. Igralca naj so namreč opazili s precej mlajšo glasbenico Selo Vave v enem od losangeleških klubov, fotograf pa je obeležil njuno držanje za roke.

Ker so bila vprašanja tako zelo glasna, je zvezdnik odgovoril na dotična namigovanja. 51-letni oskarjevec je tako pojasnil, da je 21-letna pevka samo prijateljica, ki ji pomaga. "Ko sem spoznal Eda Sheerana, nisem imel pojma, kdo je. Šest tednov je spal na mojem kavču, kasneje pa naredil izjemne stvari. Očitno je drugače, ko pride do ženske prijateljice ... Govoril sem z njeno materjo in odločila se je, da mi bo zaupala," je bil neposreden zvezdnik – mlademu dekletu želi le pomagati pri njeni pevski karieri. Foxx ima namreč v svoji hiši tudi snemalni studio.

Holmesova in Foxx sta postala par leta 2013, približno leto dni po igralkini ločitvi od igralca Toma Cruisa. Svojo romantično zvezo sta na začetku prikrivala, kajti nase nista želela pritegniti prevelike pozornosti.