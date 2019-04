Zvezdnik zaradi obtožnice izgubil delo

Kot smo že pisali, se je igralec Michael Madsen, znan predvsem po filmih, kot so Stekli psiin Ubila bom Billa, vrnil na stara pota. Policija ga je namreč marca znova ustavila, ker je vozil pod vplivom alkohola, odpeljali so ga v pripor ter mu naložili nekaj več kot 13 tisoč evrov varščine. Ker pa je od zadnjega incidenta minilo manj kot deset let, zdaj igralca čaka celo zapor.

Zagovor na sodišču igralca še čaka, a posledice zvezdnik čuti že zdaj. Madsen bi moral zaigrati v drami Chronicle of a Serial Killer, za svojo vlogo pa naj bi dobil skoraj 90 tisoč evrov honorarja. A iz te moke ne bo kruha, kajti ustvarjalci filma naj bi zvezdniku javili, da ni več del igralske ekipe. Po pisanju tujih medijev naj bi igralca nadomestil James Russo.

Razlog pa je v tem, da se producenti bojijo, da v primeru zaporne kazni, igralec ne bo mogel priti na snemanje, ki naj bi se začelo v maju. Če bo sodnik milosten, je najmanjša zaporna kazen štiri dni, če pa se sodnik odloči za strožjo kazen, zvezdnika lahko čaka kar 364 dni zapora.