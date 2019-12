Zvezdnik zaradi poškodbe vratnega vretenca v bolnišnici

Ameriški igralec britanskega rodu John Barrowman, ki je postal svetovno znan zaradi vloge v priljubljeni angleški seriji Doctor Who je zaradi poškodbe vratu pristal v bolnišnici: "Zaradi grde poškodbe vratu so me odpeljali v bolnišnico," je zapisal na Instagramu ter zraven dodal, da bo mogoče moral odpovedati tudi nekaj nastopov, kajti ne more se premikati, seveda je zelo oteženo tudi petje. Dejal je tudi, da je dobil protibolečinske ter protivnetne tablete, ki bodo vsaj začasno pomagale.

Kasneje se je zvezdnik javil iz bolnišnice ter dejal, da so po slikanju z magnetno resonance ugotovili, da se težava skriva v vratnem vretencu: "Upam, da bo niz intraspinalnih injekcij zmanjšal vnetje in bom znova na nogah," je kasneje dodal ter priznal, da ga je strah injekcij.

Na Instagramu so se hitro vsuli komentarji oboževalcem, ki so ga želeli opogumiti, zvezdnik pa je kasneje z oboževalci delil fotografijo, s katero je razkril, da je postopek za njim: "Postopek opravljen. Bilo je nekoliko neprijetno." Glede na njegove besede naj bi zvezdnik kmalu odšel domov, kajti v prihodnjih dneh ga že čaka nov nastop.