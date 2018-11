Zvezdnik zaradi požara prespal v avtu

Zaradi ogromnega požara, ki ogroža kar nekaj mest v Kaliforniji, je bilo tudi kar nekaj zvezdnikov, ki so bili primorani zapustiti svoje hiše. V igralski družini Sheen pa je prišlo celo do preplaha, kajti igralec Charlie Sheenni mogel priklicati svojih slavnih staršev, zato se je za pomoč obrnil celo na družbena omrežja.

"Nikakor ne morem priklicati svojih staršev, Martina in Janet Sheen, ki naj bi s skupino ljudi zapustila domovanje. Nahajala naj bi se nekje okoli plaže Zuma. Prosim, če jih je kdo videl, javite mi, če sta dobro. Hvala vsem," je na Twitterju zapisal zvezdnik serij Vsi županovi možje in Dva moža in pol.

Kmalu po tem pa je starejšega zvezdnika ujela kamera, kjer je pojasnil, kaj se je dogajalo. "Zgodaj zjutraj so nas evakuirali in vse od takrat smo na tej plaži ..." Poudaril je, da je vse dobro z njima in pustil tudi sporočilo za svoje štiri otroke: "Emilio, Ramon, Renee, Charlie ... prespala bova v avtu, sva dobro, upam, da je vse dobro tudi pri vas." Za konec je še dodal, da ne pomni tako grozljivega požara – čeprav jih je na tem področju doživel že nekaj, je ta najhujši do zdaj.