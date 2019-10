Zvezdnik zaradi pretepa pristal za rešetkami

Jared Padalecki, zvezdnik ameriške serije Nadnaravno, je bil konec tedna aretiran v Teksasu. 37-letnega igralca so pridržali v zaporu v Austinu okoli 4.30 zjutraj in ga izpustili sredi popoldneva, ko je plačal varščino.



Kot poroča TMZ, je zvezdnik domnevno udaril natakarja v obraz. Prijatelj je nato pospremil Padaleckija ven in ga skušal umiriti, nakar se je igralec spravil tudi nanj. TMZ je še zapisal, da se je zvezdnik zapodila tudi z direktorjem lokala in ga prav udaril v obraz. Poklicali so policijo, ko so prispeli na kraj dogajanja, jim je igralec pokazal kup gotovine.

Padalecki je bil aretiran zaradi napada in javnega opijanja, datum sojenja še ni znan. Medtem so na splet prišli tudi posnetki, na kateri je igralec videti pijan. Zvezdnik incidenta še ni komentiral.