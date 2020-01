Zvezdnik zaradi redke genske bolezni imel že četrto operacijo

Igralec že od rojstva živi z dotično boleznijo, ki je močno vplivala na razvoj njegovih kosti. Mladi igralec je zraven fotografije zapisal, da je za njim že četrta – tokrat zelo obsežna operacija, hkrati pa pozval oboževalce, da si lahko o bolezni preberejo tudi na uradni spletni strani, ki ljudi izobražuje o tej redki bolezni.

Kleidokranialna displazija je redka bolezen gena, ki skrbi za rast hrustanca in kosti, predvsem so prizadete ploščate kosti. Pri novorojencih je velika težava tudi zaradi mehkih mečav na glavi, ki se ne zaprejo dovolj hitro, zaradi tega mora otrok nositi zaščitno čelado - včasih tudi več let. Znaki bolezni so tudi displazija ključnice, hipertelorizem, štrleče čelo, majhne jezik, nizka rast, skolioza in anomalije zob.