Zvezdnik zaradi ropa banke nekaj časa preživel v zaporu

Cliff Parisi, igralec, ki je predvsem poznan po vlogah v britanskih serijah, še posebno v priljubljeni seriji EastEnders ter Call The Midwife, je nedavno spregovoril o svoji temni preteklosti. Priznal je namreč, da je bil zaradi vpletenosti v bančni rop pri 19 letih zaprt za 18 mesecev.

"To je viselo nad menoj kot črn oblak. Bila je ogromna napaka, kar še zdaj obžalujem. Toda, zdaj, ko je to zunaj, se počutim bolje, upam, da mi bodo ljudje to skrivnost oprostili. Nihče tega ne obžaluje bolj kot jaz. Upam tudi, da bo moja zgodba navdih za mlade osebe v zaporu, naj ne obupajo nad življenjem. Mogoče se je vrniti na prave tire," je iskreno dejal za The Mirror.

Poleg tega se je v zaporu naučil dobro pisati in brati – zvezdnik je namreč otroštvo preživel v rejništvu, pred tem pa je z družino nekaj časa živel celo na cesti, zato je imel pomanjkljivo izobrazbo.

V zaporu pa je spoznal tudi, kaj želi postati v življenju – in to je igralec, kajti pridružil se je rehabilitacijskemu programu v zaporu in vzljubil igro.