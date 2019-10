Zvezdnik zaradi šaljive opazke o kuhanju označen za seksista

Chris Pratt se je pred dnevi pošalil na ženin račun oziroma komentiral njeno kuhanje. "Ponosen sem na svojo drago, ker je poskušala nekaj skuhati. Je šlo dobro? Ne. Ne, ni šlo. Sploh ne. Če citiram Rockyja Balboo, "Ni toliko pomembno, kolikokrat te zbijejo na tla, ampak to, kolikokrat vstaneš ... In nadaljuješ naprej." Kot lahko razberete iz grude premoga na sredini krožnika, ta kruhek nikoli ni imel priložnosti. Iskreno si ne predstavljam, kaj je šlo tukaj narobe. Precej preprosto. Mikrovalovna pečica. Dve minuti Mogoče je mislila, da potrebuje dve uri. Vendar jo želim pohvaliti za njen trud. To je vseeno velik korak. Ponosen nate," je ob fotografiji zažgane hrane šaljivo zapisal igralec.

A šala ga je drago stala, kajti vse od takrat je deležen negativnih komentarjev s strani oboževalcev. Nekateri so ga celo označili za seksista, eni so šli celo tako daleč, da so ga opredelili za sovražnika žensk. "Dame, takšne izjave lahko pričakujete, če se poročite z mizoginom (sovražnikom žensk). Pratt to precej dobro skriva, vendar sovraštvo zveni glasno in jasno skozi sarkazem ... Morda misliš, da si smešen na njen račun. Toda prava komedija ni delana na račun drugih," se je glasil oster komentar, na dotični komentar pa odgovorilo še nekaj drugih oseb, ki so se strinjale z opazko: "Se popolnoma strinjam s tabo. Vzvišen je. Seveda žena na to ne reagira, ker globoko v sebi ve, da je zamenljiva. Tip igra na njeno negotovost."

Na komentarje se tako igralec kot njegova žena še nista odzvala, je pa Katherine Schwarzeneggerv šali zapisala, da je bil dejansko to njen skriti načrt – da bo glavni kuhar v hiši Chris in ne ona.