Zvezdnik zaradi zlonamernega pregona toži mesto Chicago

Nekdanji igralec televizijske serije Imperij Jussie Smolletttoži mesto Chicago zaradi zlonamernega pregona. Smollett trdi, da je bil zaradi preiskave proti njemu osramočen, vse skupaj pa mu je uničilo ugled. Poleg tega naj bi mu tako mesto kot policija povzročila veliko poslovno škodo, zaradi stresa pa je imel še težave z zdravjem. Mesto je že zavrnilo vse obtožbe zvezdnika.

Spomnimo – zvezdnik je januarja na policijo podal prijavo, da sta ga na poti prestregla napadalca, ki sta ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi izrazi, ga večkrat udarila, polila z belilom za perilo ter mu okoli vratu zategnila zanko. Ko se je policija lotila preiskave, pa naj bi našla dokaze, da temu ni bilo tako. Zvezdnika so aretirali in velika porota ga je zaradi domnevnega laganja policiji obtožila v 16 točkah, za vsako točko je igralcu grozilo do tri leta zapora in ogromna denarna globa. Toda kasneje je tožilstvo odstopilo od obtožnice.

A mesto Chicago se je takrat vseeno odločilo za tožbo, v civilni tožbi so tako zahtevali okoli 115 tisoč evrov odškodnine: "Gospod Smollett je zavrnil plačilo stroškov, ki so nastali med preiskavo. Pravni oddelek zdaj pripravlja civilno pritožbo, ki bo vložena na okrožnem sodišču okrožja Cook."