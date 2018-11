Zvezdnik želi, da njegovi otroci poznajo dedka

Kanadski pevec je zdaj objavil ganljivo fotografijo s pokopališča. Kajti s hčerko in 8-letnim sinom Julianom, ki ga ima iz prejšnjega razmerja, je obiskal grob svojega očeta. Zraven pa zapisal, da so odšli obiskat dedka, kajti Robin želi, da kljub temu da dedka ni več v njihovih življenjih, vnuka vesta, kdo je. Za konec je zvezdnik še zapisal, da so trenutki z bližnjimi zelo dragoceni, zato jih moramo vedno ceniti.

Alan Thicke je bil priznan televizijski igralec, prvo nominacijo za emmyja je dobil leta 1977 za serijo The Barry Manilow Special. Nazadnje je zaigral v nadaljevanju uspešne serije iz 80. let prejšnjega stoletja Polna hiša, v seriji This is Us ter v filmu The Clapper.