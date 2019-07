Zvezdnik želi nahraniti brezdomce z veganskimi obroki

Jaden Smith, sin ameriškega igralca Willa Smitha, je v najrevnejšem predelu Los Angelesa odprl tovornjak z ulično prehrano za brezdomce in presenetil z nepričakovano kulinarično ponudbo: slednja je namreč veganska.

Kakršen oče, takšen sin. Tako velja v primeru družine Smith, saj je sin igralca Willa Smitha, podobno kot njegov zvezdniški oče, zaplaval v dobrodelne vode. V najrevnejšem predelu Los Angelesa je postavil tovornjak z ulično prehrano za brezdomce, imenovan I Love You Restaurant, presenetil pa je predvsem s kulinarično ponudbo: slednja je namreč osredotočena predvsem na zdravo in kakovostno hrano, specialitete na meniju pa so bolj ali manj veganska.

Na svojem Instagramu je delil fotografijo svojega novega kulinaričnega projekta in zapisal, da gre za projekt, ki bo ljudem dal vse tisto, kar si zaslužijo: ''ILoveYouRestaurant je gibanje, ki si prizadeva ljudem omogočiti vse tisto, kar si zaslužijo: brezplačno zdravo in vegansko prehrano. Danes smo v središču Los Angelesa organizirali prvi tak dogodek, ki jih bo v prihodnosti še več.''Po objavi fotografije je delil tudi krajši videoposnetek, v katerem je vidna množica brezdomcev, ki so skozi okno tovornjaka prejeli papirnate vrečke s hrano.

21-letnikovo dobrodelnost so številni komentirali s pozitivnimi in pohvalnimi stavki, številni pa so izrazili mnenje, da je več kot opazno, da hodi po očetovih stopinjah.