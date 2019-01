Zvezdnik žrtev zločina iz sovraštva

Chicaška policija je potrdila, da je bil Jussie Smollett, zvezdnik serije Imperij, žrtev napada. Ta naj bi se zgodil okoli druge ure ponoči, ko je igralec zapuščal restavracijo. Do njega sta pristopila dva zamaskirana neznanca, ga s pestjo udarila v obraz in vanj zalučala tekočino, mediji so zapisali, da naj bi bila varekina, eden od neznancev naj bi mu nato okoli vratu ovil vrv. Med napadom naj bi ga tudi grdo zmerjala zaradi barve kože in spolne usmerjenosti, zato napad obravnavajo kot napad iz sovraštva.

Ko je policija prišla na kraj napada, sta napadalce že pobegnila, zvezdnika pa so odpeljali v bolnišnico. Tuji mediji še dodajajo, da je igralec že zapustil bolnišnico in naj bi bila v dobrem zdravstvenem stanju.

Policisti niso razkrili, kakšne besede naj bi napadalca uporabljala, naj pa bi igralec že pred samim napadom dobil grozilna pisma, v katerih so mu prav tako grozili zaradi barve kože.

Na napad se je odzvala tudi manekenka Naomi Cambell, ki je pozvala župana mesta, da napadalce najdejo čim prej: "Ena najlepših stvari, ki se mi je zgodila na snemanju serije Imperij, je bil trenutek, ko sem spoznala Jussieja. Prosim, naj se napadalci ne izmažejo! Chicaški župan, prosim, naj bo to vaša prioriteta ..."