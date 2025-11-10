Zvezdnika božične klasike Grinch po 25 letih skupaj na rdeči preprogi.

Igralca Jim Carrey in Taylor Momsen sta razveselila vse oboževalce božične klasike Grinch . Po 25 letih sta se namreč skupaj fotografirala na dogodku v Los Angelesu. Priljubljeni igralec in zvezdnica, ki je kasneje zakorakala v glasbene vode, sta se s kopico drugih zvezdnikov udeležila sprejema novih članov v legendarno dvorano rock'n'rolla.

"Nisva se videla od snemanja Grincha," je fotografom zaupal igralec in razkril, da je od tega minilo že: "25 let!" Taylor Momsen, ki je bila v času snemanja stara zgolj sedem let, pa je v nedavnem intervjuju dejala, da je bil starejši kolega na snemanju do nje zelo zaščitniški. "Vedno je bil zelo prijazen. Celotna izkušnja snemanja in spoznavanja Jima, četudi je bil v maski, je bila tako čudovita."

Igralka in glasbenica je dodala, da je prav Jimov prijazen odnos na njej pustil velik pečat. "Za mlado umetnico, ki je svoje delo jemala zelo resno, je bilo to zelo pomembno in na meni pustilo vtis do danes. Veselim se, da mu bom to lahko zaupala kot odrasla."