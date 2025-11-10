Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zvezdnika božične klasike Grinch po 25 letih skupaj na rdeči preprogi

Los Angeles, 10. 11. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Igralca Jim Carrey in Taylor Momsen, ki sta skupaj igrala v filmu Grinch, sta se po 25 letih znova pojavila drug ob drugem na dogodku v Los Angelesu. Zvezdnica, ki je kasneje zakorakala v glasbene vode, se je spomnila igralčeve prijaznosti na snemanju in njegovega pozitivnega vpliva nanjo.

Igralca Jim Carrey in Taylor Momsen sta razveselila vse oboževalce božične klasike Grinch. Po 25 letih sta se namreč skupaj fotografirala na dogodku v Los Angelesu. Priljubljeni igralec in zvezdnica, ki je kasneje zakorakala v glasbene vode, sta se s kopico drugih zvezdnikov udeležila sprejema novih članov v legendarno dvorano rock'n'rolla. 

Zvezdnika božične klasike Grinch po 25 letih skupaj na rdeči preprogi.
Zvezdnika božične klasike Grinch po 25 letih skupaj na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

"Nisva se videla od snemanja Grincha," je fotografom zaupal igralec in razkril, da je od tega minilo že: "25 let!" Taylor Momsen, ki je bila v času snemanja stara zgolj sedem let, pa je v nedavnem intervjuju dejala, da je bil starejši kolega na snemanju do nje zelo zaščitniški. "Vedno je bil zelo prijazen. Celotna izkušnja snemanja in spoznavanja Jima, četudi je bil v maski, je bila tako čudovita."

Igralka in glasbenica je dodala, da je prav Jimov prijazen odnos na njej pustil velik pečat. "Za mlado umetnico, ki je svoje delo jemala zelo resno, je bilo to zelo pomembno in na meni pustilo vtis do danes. Veselim se, da mu bom to lahko zaupala kot odrasla."

Jim Carrey Taylor Momsen Grinch
Naslednji članek

Severina s šalo na svoj račun zaradi padca in popolnim premetom vstran

SORODNI ČLANKI

Jim Carrey ni več prepričan glede svoje upokojitve

Umrla Rita Carrey, starejša sestra igralca Jima Carreyja

Jim Carrey se po 30 letih poslavlja od svojega prestižnega doma

Na seznamu Kanadčanov, ki jim je prepovedan vstop v Rusijo, tudi Jim Carrey

Jim Carrey zapušča igralski poklic: Naredil sem dovolj

Jim Carrey: Willa Smitha bi tožil za 180 milijonov evrov

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cenb77
10. 11. 2025 11.56
čez 5 letm ko ne bo več zanimiva, bo pa škandal da jo je otipaval...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330