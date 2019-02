Zvezdnika 'brcnili' s terapije

Igralec Matthew Perry, ki se nam je najbolj vtisnil v spomin po vlogi Chandlerja, je vznemiril oboževalce, ko je na Twitterju zapisal, da so ga 'brcnili' s terapije. Zvezdnik je bil namreč že v času snemanja priljubljene serije Prijatelji odvisen od alkohola in drog.

"Veliko sem pil ter bil odvisen od narkotikov. Bil sem zelo bolan," je pred leti priznal ter dodal, da sta bila slava in pritisk medijev tista odločilna stvar, da se je vzel v roke: "Prepoznavnost mi je dejansko pomagala, kajti nisem mogel popivati po barih, ker so me vsi prepoznali in mi dejali, da to nikakor ni dobro."

A zvezdnik se je tudi po snemanju večkrat vrnil na stara pota, tako še vedno obiskuje terapijo. Zadnje sporočilo na Twitterju je tako oboževalce spravilo s tira: "Ne vem, kaj se dogaja s teboj, toda upam, da si dobro in imaš okoli sebe ljudi, ki te podpirajo. Zapomni si, si močna oseba, ki ima družino, prijatelje in oboževalce, ki so tukaj zate. Ostani močen," je bil le eden od zapisov. Zvezdnik je nato oboževalce pomiril, da so ga vrgli s samo enega terapevtskega pogovora in da se bo vrnil na terapijo.

49-letni igralec je imel lani poleti tudi operacijo gastrointestinalnega trakta, ker je imel resne zdravstvene težave zaradi luknje v debelem črevesu. Njegov predstavnik je avgusta sporočil, da je igralec hvaležen za skrb in da okreva, a med zdravljenjem prosi za zasebnost, zvezdnik je kasneje javil, da je moral ostati v postelji kar tri mesece.