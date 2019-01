Zvezdnika dobila sina in ga poimenovala po filmskem junaku

41-letni britanski igralec Tom Hardy je tretjič postal oče. S 37-letno soprogo Charlotte Riley, ki je prav tako igralka, sta sina poimenovala po filmskem junaku in istoimenskem filmuForrestu Gumpu. Tuji mediji poročajo, da sta ime Forrest izbrala zato, ker je film, v katerem je v vlogi Forresta Gumpa zaigral Tom Hanks, Hardyju od nekdaj eden najljubših in najbolj inspirativnih filmov, kar jih je videl. Vir, ki je želel ostati anonimen, je za The Sun povedal, da sta zakonca presrečna, ker sta ponovno postala starša: ''V prazničnem času sta se Tom in Charlotte nekoliko umaknila v zasebnost, ker sta se želela prilagoditi prihodu novega družinskega člana. Srečna sta, ker sta ponovno postala starša. Sinu sta nadela ime Forrest, ker se je Tomu zdelo primerno, da bi ga poimenoval po enem svojih najljubših filmov.''