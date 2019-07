Zvezdnika dosegla dogovor glede skrbništva nad hčerko

Junija je ugasnilo še eno ljubezensko razmerje iz sveta slavnih. Tokrat sta se za dokončni razhod odločila manekenkaIrina Shayk in igralecBradley Cooper. Kaj hitro so se pojavile tudi govorice, da njuna ločitev ne bo lahka, ravno zaradi njune dveletne hčerke Lee De Seine Shayk Cooper. Jabolko spora naj bi bila lokacija. Kot so zapisali ameriški mediji, naj bi Cooperju najbolj ustrezalo, če bi hčerka živela z njim v Los Angelesu, Irina pa želi svoje korenine pustiti v New Yorku.

Očitno pa je bila odločitev glede skrbništva nad hčerkico sprejeta lažje in brez zapletov. Kakor je videti, se bo Bradley preselil v New York, tako bo deklica lahko pognala korenine. Dogovorila sta se tudi, da bosta imela deljeno skrbništvo, čas, ki ga bo nekdo od staršev preživel z otrokom, pa bo zelo fleksibilen, kajti oba imata zelo razgiban urnik dela, tako ne bo težav s tem, ko bo moral nekdo v tujino.

Tuji mediji še pišejo, da je pogovor potekal v zelo mirnem tonu, do prepiranja ali grdih trenutkov ni prišlo. Poleg tega sta se zmenila tudi, da bodo skupaj preživeli tudi nekaj časa, kar se tiče počitnic, kajti ne želita, da hčerka zaradi njunega razhoda preveč trpi.