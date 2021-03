Zvezdnika filma 102 dalmatinca se po 13 letih ločujeta

47-letniIoan Gruffudd je vložil dokumente za ločitev od žene, 49-letne Alice Evans, poroča People. Par ima skupaj dve hčerki, 11-letno Ello in 7-letno Elsie.

Da sta imela zakonske težave, je bilo jasno že na začetku leta, ko se je Ioan iz Avstralije, kjer je snemal, vrnil v Los Angeles. Ob njegovi vrnitvi se je Alice oglasila na družbenih omrežjih, kjer je sporočila žalostno novico.

"Moj ljubljeni mož/sorodna duša, Ioan Gruffudd, je naznanil, da bo prihodnji teden zapustil družino. Jaz in hčerki smo zmedene in žalostne. Ni nam dal pojasnila, razen tega, da me več ne ljubi,"je igralka zapisala na Twitterju konec januarja. Zapis je pozneje izginil. Zakonca sta nato v skupni izjavi zapisala, da družina prestaja težke čase in da bosta ostala predana hčerkama.

Mamica dveh otrok se je na začetku prejšnjega meseca oglasila na Instagramu, kjer je spregovorila o razhodu: "Nikoli si nisem mislila, da se bo to zgodilo nam. Še vedno se borim proti temu, ker imam rada najina otroka in ga še vedno ljubim, toda nekaj se je zgodilo v njegovi glavi in ne glede na to, kaj je to, si ne obetam, da se bo vrnil k nam. "