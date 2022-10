Zvezdnika filma Nazaj v prihodnost po 37 letih ponovno skupaj na odru

Na dogodku sta obujala spomine na film, ki sta ga posnela pred 37 leti. 61-letni Fox in 83-letni Lloyd sta izkoristila dogodek, da sta se spomnila svojega prvega medsebojnega srečanja, do katerega je prišlo po tem, ko je Fox zamenjal Erica Stoltza v glavni vlogi Martyja McFlyja, šest tednov po začetku snemanja. "Spomnim se, da so mi ob enih zjutraj sporočili, da bodo zamenjali igralca. Že jutri bo Michaela začel igrati Marty, so mi rekli," se je spominjal Lloyd. "Najprej sem se ustrašil, kako bom spet snemal vse od začetka, a je s Foxom takoj prišlo do kemije," je še dodal.