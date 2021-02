Zvezdnika filma Od deklice do bejbe po 17 letih znova skupaj

Jennifer Garner in Mark Ruffalo v filmu Od deklice do bejbe

Mineva že 13 let od premiernega izida romantične komedijeOd deklice do bejbe (13 Going on 30). Glavna igralca Jennifer Garnerin Mark Ruffalo imata na skupno sodelovanje lepe spomine, tokrat pa se jima je ponudila priložnost, da sta se znova srečala. Posnela sta skupni selfi in ga s svojimi sledilci in oboževalci delila na svojih profilih na Instagramu.

"Srečanje s staro prijateljico," je njun selfi opisal Mark, ki se je nato navezal na enega od prizorov iz filma in dodal:"Ali kdo od vas ve, kje bi lahko v Kanadi dobila Razzles (vrsta sladkarije, ki je v filmu povezala njuna lika Jenna Rink in Matt Flamhaff, op.a.)?"

Tudi Jennifer je pri opisu njunega selfija dobila navdih v filmu: "Želja s prahom je delovala! In s starim prijateljem sva izkoristila popoln dan."

Ruffalo in Garnerjeva se trenutno mudita v Vancouvru, kjer snemata znanstvenofantastičen film The Adam Project. Med igralsko zasedbo sta tudi Ryan Reynolds in Zoe Saldana.