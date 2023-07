Zvezdnika Igre prestolov drugič starša

Spomnimo, Harington, ki ga še zmeraj spremlja sloves vloge Jona Snowa, je februarja v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona potrdil, da bo zopet očka, in priznal: "Na smrt me je strah. Ko pričakuješ prvega otroka, se ti zdi, da si devet mesecev, kot bi hodil skozi oblake in plesal med polji marjetic – vsaj za moškega," in pojasnil, da je drugič popolnoma drugače, saj se prej začneš zavedati realnosti in človek hitro začne razmišljati bolj praktično.

Takrat je gledalcem zaupal, da na prihod novega družinskega člana privajata tudi prvorojenca.