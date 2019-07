Zvezdnika Igre prestolov izžvižgali na konvenciji

V San Diegu poteka legendarna stripovka konvencija, zbirališče 'piflarjev, kot Comic Conu radi rečejo mnogi, se je še zadnjič predstavila ekipa serije Igra prestolov. Na novinarski konferenci so se za mizo posedli Maisie Williams , ki je igrala Aryo Star, Nikolaj Coster-Waldau , ki je igral Jamieja Lannisterja , Isaac Hempstead , ki je bil Bran Stark, John Bradley oziroma Samwell Tarly, Jacob Anderson oziroma Sivi črv, Liam Cunningham oziroma Davos Seaworth in Conleth Hill , ki je uprizoril Varysa. Pošalili so se tudi na račun skodelice za kavo, ki so jo oboževalci opazili v eni od epizod zadnje sezone. Mnogi se še vedno strinjajo, da si takšne napake, glede na proračun produkcije, ne bi smeli privoščiti.

Oboževalci in obiskovalci novinarske konference z nekaterimii odgovori niso bili najbolj zadovoljni. Nikolaja Costerja-Waldaua, ki je vseh sedem sezon igral Jamieja Lannisterja, so obiskovalci Comic Cona celo izžvižgali, ko je branil zgodbo svojega lika. Ta je umrl v objemu Cersei, njegove sestre dvojčice in ljubimke. "Jamiejeva smrt je bila zame zelo logična. Vse je imelo smisel in njegov konec je bil popoln," je povedal Nikolaj in dodal, da se mu je zadnja scena s Cersei (ki jo je upodobila Lena Headey) zdela odlična.

Ostali člani ekipe so Nikolaja branili, Hill (Varys v seriji) pa je polemike zaključil z besedami: "Ko pride do konca, je jasno, da vas bo razjezilo, saj je to vendar konec," je povedal in dodal: "Če vam konec ni bil všeč, če vam je bil konec všeč, vse to je super. Ni pa treba ljudi žaliti zaradi tega."