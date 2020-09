Zvezdnika Igre prestolov v veselem pričakovanju

Igralski par, ki se je spoznal na snemanju priljubljene serije Igra prestolov se bo kmalu razveselil prvega otroka. Kit Harington in Rose Leslie , ki sta se poročila leta 2018, se kmalu podajata v novo vlogo, 33-letnica pa je veselo novico razkrila na naslovnici revije.

"Zelo posebna ekipa žensk je sodelovala pri snemanju, da smo lahko ujeli Rose v tem čudovitem času, ko se prvič pripravlja na materinstvo," je zapisala. Par se načeloma tovrstnim javnim objavam izogiba in se trudi svojo zasebnost obvarovati pred mediji in radovednimi oboževalci. Kit in Rose na družbenih omrežjih nista prisotna, zelo redko pa ju je tudi mogoče ujeti v javnosti. Zadnjič sta se na rdeči preprogi pojavila na januarski podelitvi zlatih globusov.