Zvezdnika iz 80. let nagnali iz trgovine, ker je poljubil partnerja

Peter Robinson , ki je imel nekoč umetniško ime Marilyn , zaradi očitne podobnosti, hkrati pa mu je uspel velik hit Calling Your Name, je danes star 56 let. Ob obisku trgovine JD Sports v Kentu s 39-letnim partnerjem Adamom Cliffordom sta se menda "nedolžno poljubila", zato ju je prodajalka opozorila, da je "tako obnašanje v trgovini nezaželeno in da vznemirjata druge stranke".

Predstavniki trgovine so dejali, da so ju zaprosili, da odideta potem, ko je nastal prepir in so padale kletvice in težke besede. Kot so še zatrdili, da sicer nikoli ne diskriminirajo in da stojijo zaposleni delavki ob strani, saj naj bi v omenjenem primeru ravnala primerno.