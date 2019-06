Zvezdnika neprimernega obnašanja obtožila še ena ženska

Igralec Cuba Gooding Jr. je pred dnevi dejal, da se bo predal newyorški policiji, ker ga je neka ženska obtožila, da jo je zgrabil za prsi. Dejal je, da verjame v sistem, hkrati pa vztraja, da je popolnoma nedolžen in tudi s to gesto želi dokazati, da je nedolžen.

A le nekaj dni kasneje je na plan priplavala nov obtožba. Zvezdnica družbenih omrežij Claudia Oshry je javno dejala, da ji je zvezdnik v zadnjico potisnil prst, kar naj bi se zgodilo, ko je imela 16 let. "Konec koncev se nimam za žrtev spolnega nasilja. Na svetu so resnične žrtve in ne morem se primerjati z njimi. Toda vseeno – ko sem bila v srednji šoli, imela sem le 16 let, je Cuba Gooding Jr. v mojo zadnjico potisnil prst ... Ne najdem pravih besed, kako sem se počutila ob tem. To je moj del zgodbe," je dejala ter dodala, da ne bo ostala tiho.

Komentirala pa je tudi ostale obtožbe, ki so letele na hollywoodskega igralca: "Bravo dekle ... Koliko žensk bo še otipaval, preden bo poklicala policijo? Meni se je to zgodilo pred desetimi leti ... Vem, zakaj nisem odšla na policijo. Bila sem 16-letni otrok, mladoletica v klubu in strah me je bilo, da mi bodo težili zaradi tega, ker sem bila zunaj ... zato sem pač molčala."

Na obtožbe je že odgovoril zvezdnikov odvetnik Mark Heller: "Cuba odločno zanika ta incident, poleg tega sploh ne ve, kdo je ta oseba."