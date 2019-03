Zvezdnika oprostili vseh obtožb

Zvezdnik Jussie Smollettje januarja na policijo podal prijavo, da sta ga na poti prestregla napadalca, ki sta ga zmerjala z rasističnimi in homofobičnimi izrazi, ga večkrat udarila, polila z belilom za perilo ter mu okoli vratu zategnila zanko. Pri tem naj bi še nakazala, da sta podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko se je policija lotila preiskave, pa naj bi našla dokaze, da temu ni bilo tako. Zvezdnika so aretirali in velika porota ga je zaradi domnevnega laganja policiji obtožila v 16 točkah. Obtožnica, ki jo je sprejela velika porota v okrožju Cook, je tako vsebovala 16 obremenilnih točk, za vsako točko je igralcu v seriji Empire grozilo do tri leta zapora in ogromna denarna globa.

Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da je sodišče zvezdnika oprostilo vseh obtožb. "Vse obtožbe proti Jussieju Smollettu so umaknjene in njegova kriminalna kartoteka je izbrisana," sta medijem v uradni izjavi zaupali njegovi odvetnici Tina Glandian in Patricia Brown Holmes: "Jussieja sta napadli dve neznani osebi, katerih identitete niso uspeli odkriti. Bil je žrtev, a postal je storilec, vse zaradi napačnih in neprimernih pripomb javnosti, ki so privedle do prehitre in neprimerne sodbe. Jussie in mnogi drugi so bili zaradi teh nepoštenih in neupravičenih dejanj prizadeti. Celotna situacija pa nas opominja, da ne bi smeli nikoli poskusiti dokazati, kaj je res, prek javnega mnenja. To je narobe. Opozoriti je treba, da žrtev, v tem primeru Jussie, zasluži dostojanstvo in spoštovanje."

Za konec sta še dodali, da si je igralec oddahnil, da je dotična situacija za njim, in se zelo veseli, da se spet lahko fokusiral na družino, prijatelje in kariero. Mediji sedaj čakajo odziv ustvarjalcev serije Imperij, kajti producenti so se odločili, da bodo umaknili njegov lik iz zadnjih dveh delov trenutne sezone.