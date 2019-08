Zvezdnika po 18 letih znova čakajo neprespane noči

Za zvezdnika je to tretji otrok, iz zakona z novinko Ryan Haddon ima dva odrasla otroka, 20-letnega sina Jadena Christopherjain 18-letno hčerko Eliano Sophio.

Igralec in Brittany sta se spoznala leta 2009 v letovišču blizu Miamija, igralec pa je njuno prvo srečanje opisal zelo hudomušno: "Medtem ko sem obedoval, sta nasproti prišla dekle in starejša gospa. Zelo blizu pa je mesto, kjer se ljudje zelo radi zaročijo. Ko se je dekle spustilo na kolena, pomislil sem, da sem bil priča zaroki, zato sem stopil zraven, da jima čestitam. Toda izkazalo se je, da je starejša gospa dekličina teta, dekle ji je le želelo pričarati trenutek romance in jo s tem nasmejati. Pritegnilo me je to, kako sta se šalili, nato pa sva se začela tudi družiti."

Po treh letih pa jo je zvezdnik tudi zaprosil za roko, v zakon pa sta skočila brez razmišljanja – ko sta odšla po poročno licenco, sta namreč sklenila, da se bosta na licu mesta tudi poročila.