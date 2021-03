Zvezdnika serije Gotham sta se razveselila sina Arthurja

Morena Baccarin in Ben McKenzie

"Dobrodošel na svet, Arthur. Verjemi nama, da do zdaj nisi veliko zamudil," je na družbenih omrežjih zapisala 41-letna mamica.

Presrečna starša Ben McKenzie in Morena Baccarin sta veselo novico o rojstvu sina naznanila na družbenih omrežjih. Ob tem sta razkrila tudi sinovo ime ter z javnostjo delila prvo fotografijo dojenčka.

To je tretji otrok za Moreno, ki ima z bivšim možem Austinom Chickom 7-letnega sina Juliusa. Z Benom pa sta že starša štiriletni hčeri Frances.

Morena in Ben sta se spoznala na snemanju serije Gotham, ki je skupno imela pet sezon, snemali pa so jo od leta 2014 do leta 2019. Par si je poročne zaobljube izmenjal leta 2017.