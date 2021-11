Zvezdnika serije Lepotica in zver znova v objemu

Birce Akalay in Ibrahim Çelikkol, zvezdnika serije Lepotica in zver

Birce Akalay in Ibrahim Çelikkol sta eden tistih igralskih parov, ki tudi po koncu snemanja ostanejo v odličnih odnosih in se družijo tudi, ko kamere ugasnejo. Ibrahim je tokrat na Instagramu delil utrinek s sprehoda, na katerem se je njemu in sinu Aliju, ki bo naslednji mesec dopolnil dve leti, pridružila tudi Birce. Trojica je posnela simpatični selfi, oboževalci igralskega para uspešnice Lepotica in zver (Siyah Beyaz Aşk) pa so bili nad njunim ponovnim snidenjem zelo vzhičeni. Navdušenje so izkazali z všečkanjem prisrčne fotografije, ki je v zgolj treh urah presegla 100 tisoč všečkov. Na posnetku lahko vidimo, kako je Ibrahim položil roko okrog ramen nasmejane Birce, ki je pred objektivom videti presrečna.