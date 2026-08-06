Zvezdnika serije Prijatelji ujeli na večerji s skrivnostno rjavolasko

Je Matt LeBlanc po letih samskega življenja znova zaljubljen? Fotografi so zvezdnika serije Prijatelji ujeli med odhodom iz restavracije Giorgio Baldi v Santa Monici. 59-letnik pa tokrat ni bil sam, saj mu je družbo delala skrivnostna rjavolaska v elegantni rdeči obleki.

Slavnega igralca so ujeli v družbi neznane rjavolaske. FOTO: Profimedia

Tuji mediji so šli seveda takoj v akcijo in kmalu odkrili identiteto ženske, s katero se je Matt po večerji odpeljal v velikem črnem terencu. Gre za podjetnico z imenom Chaz, ki je tudi učiteljica joge, s to disciplino pa se ukvarja že več kot četrt stoletja. Kot naj bi dejala sama, ji je prav joga pomagala pri premagovanju težav z motnjami hranjenja in podobo o svojem telesu.

Skupaj sta se odpeljala z večerje. FOTO: Profimedia

Chaz je leta 2006 ustanovila studio za ženske Sisters Yoga School, ki ga je pozneje prodala. Trenutno se posveča poslovnemu svetovanju za druge studie, hkrati pa je izjemno dejavna na področju vodenja različnih izobraževanj in delavnic. Njena profesionalna kariera je tesno povezana z mestom Fresno, vendar se pogosto udeležuje dogodkov po celotni Ameriki, vključno z Montano.