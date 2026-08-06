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Zvezdnika serije Prijatelji ujeli na večerji s skrivnostno rjavolasko

Kalifornija, 06. 08. 2026 18.48 pred 3 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
matt leblanc

Matt LeBlanc je morda znova našel srečo v ljubezni. Priljubljeni Joey iz serije Prijatelji se je nedavno namreč družil z neznano rjavolasko, za katero so tuji mediji kmalu ugotovili, da gre za podjetnico in joga inštruktorico po imenu Chaz. Igralca in podjetnico so skupaj opazili na večerji v Santa Monici, zato so se takoj pojavila ugibanja o tem, ali gre za novo romanco.

Je Matt LeBlanc po letih samskega življenja znova zaljubljen? Fotografi so zvezdnika serije Prijatelji ujeli med odhodom iz restavracije Giorgio Baldi v Santa Monici. 59-letnik pa tokrat ni bil sam, saj mu je družbo delala skrivnostna rjavolaska v elegantni rdeči obleki.

Slavnega igralca so ujeli v družbi neznane rjavolaske.
Slavnega igralca so ujeli v družbi neznane rjavolaske.
FOTO: Profimedia

Tuji mediji so šli seveda takoj v akcijo in kmalu odkrili identiteto ženske, s katero se je Matt po večerji odpeljal v velikem črnem terencu. Gre za podjetnico z imenom Chaz, ki je tudi učiteljica joge, s to disciplino pa se ukvarja že več kot četrt stoletja. Kot naj bi dejala sama, ji je prav joga pomagala pri premagovanju težav z motnjami hranjenja in podobo o svojem telesu.

Skupaj sta se odpeljala z večerje.
Skupaj sta se odpeljala z večerje.
FOTO: Profimedia

Chaz je leta 2006 ustanovila studio za ženske Sisters Yoga School, ki ga je pozneje prodala. Trenutno se posveča poslovnemu svetovanju za druge studie, hkrati pa je izjemno dejavna na področju vodenja različnih izobraževanj in delavnic. Njena profesionalna kariera je tesno povezana z mestom Fresno, vendar se pogosto udeležuje dogodkov po celotni Ameriki, vključno z Montano.

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Ne slavni igralec ne njegova nova spremljevalka govoric o novi romanci zaenkrat nista komentirala. LeBlanc je sicer znan po tem, da se nekoliko manj pojavlja v javnosti, a kljub temu njegovo ljubezensko življenje ni tako zelo skrito. V preteklosti je bil tri leta poročen z Melisso McKnight, ločila pa sta se leta 2006. Nato je bil osem let v zvezi z igralko Andreo Anders. Sledilo je razmerje z Auroro Mulligan, s katero se je spoznal med snemanjem oddaje Top Gear. To razmerje se je končalo leta 2021 po petih letih skupnega življenja.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Matt LeBlanc Prijatelji Santa Monica joga Chaz nova zveza
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