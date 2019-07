Zvezdnika sta si vtetovirala podobo pokojnega psa

Mladoporočenca Joe Jonas in Sophie Turner sta po romantičnih medenih tednih doživela tragični dogodek. V New Yorku je njunega hišnega ljubljenčka Walda Picassa zbil avto. Navihani aljaški klee kai se je sprehajalcu psov strgal s povodca in zaradi nesreče poginil. Zvezdnika imata poleg Walda Picassa še psa Porkyja , na oba pa sta zelo navezana. Tuji mediji so poročali tudi o tem, da naj bi ju smrt tako pretresla, da sta obiskala terapevta.

Podobna zgodba je doletela Jennifer Aniston in njenega bivšega moža Justina Therouxa, s katerim sta skupaj posvojila mešančka. Nekdanja zakonca, ki sta se ločila leta 2017, sta se na dan, ko je poginil njun hišni ljubljenček, znova držala za roke.

47-letni igralec in filmski ustvarjalec je na Instagramu delil zbirko slik njunega posvojenega ljubljenčka in fotografijo, na kateri se z Aniston držita za roke. Pod objavo je napisal: "Nocoj ob sončnem zahodu, po junaškem boju nas je zapustila naša najzvestejša družinska članica in zaščitnica Dolly A. Ob njej se je zbrala celotna družina." Justin je v nadaljevanju citiral Georga Vesta: "Tisti, ki te nikoli ne zapusti, tisti, ki ni nikoli nehvaležen, je pes – zvest in pristen, tudi ob smrti." Pod fotografijo so se zvrstili številni komentarji v podporo ob njuni izgubi, zvezdnica Prijateljev pa je ob tej priložnosti pozvala vse svoje sledilce, naj svoje hišne ljubljenčke raje posvojijo namesto, da jih kupujejo.