Zvezdnika sta se razšla le nekaj mesecev po nakupu pregrešno drage vile

Minka Kelly in Trevor Noah

Trevor Noah in Minka Kelly sta se razšla, poroča Page Six . Zvezdnika sta pred štirimi meseci v Bel Airu kupila pregrešno drago domovanje, za katero sta odštela vrtoglavih 22,4 milijona evrov. Takrat se je govorilo, da naj bi 37-letnik in 40-letnica načrtovala skupno prihodnost in se pogovarjala celo o naraščaju. Par sta postala novembra 2019. V vsem tem času sta se spretno izogibala paparacem in svoje romance za medije nikoli komentirala.

Vilo, v kateri sta živela od letošnjega januarja, je Trevor kupil, čeprav z Minko do tistega trenutka še ni živel skupaj, poroča New York Post. Takrat je vir blizu zaljubljencema povedal: "Skupaj načrtujeta prihodnost in njuna zveza je zelo stabilna. Zadnje leto sta veliko časa preživela skupaj, čeprav sta bila velikokrat vsak na svoji obali (eden na zahodni, drugi na vzhodni). Trenutno iščeta skupno gnezdece nekje v Los Angelesu."

To je bila za Trevorja prva bolj resna zveza, Minka pa je bila pred tem v zvezi z zvezdniki, kot so Jesse Williams, Derek Jeter, Chris Evans in Wilmer Valderrama.