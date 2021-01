Zvezdnika uspešnice La Casa de Papel sta se razšla

Maria Pedraza in Jaime Lorente sta končala zvezo, poročajo španski mediji. Njun razhod, kot kaže, ni bil preveč prijateljski, saj sta nekdanja zaljubljenca s svojih profilov na Instagramu odstranila večino dokazov o tem, da sta bila nekoč par. In ne samo to: celo prenehala sta slediti drug drugemu na priljubljenem omrežju.

29-letni Jaime in 24-letna Maria sta se v razmerje spustila leta 2018, potem ko sta zaigrala zaljubljeni par v Netflixovi seriji Elite, v kateri spremljamo življenje dijakov na elitni srednji šoli.

Pozneje sta se njuni poti zopet križali, saj sta oba dobila vlogi v svetovni uspešnici Money Heist, bolj znani kot La Casa de Papel, ki velja za eno najbolj gledanih serij vseh časov.

Zaljubljenca sta se v javnosti nazadnje skupaj pojavila julija lani, ko so ju fotografi ujeli med dopustom na španskem otoku Formentera.