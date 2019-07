Zvezdnika za medene tedne odštela devet tisoč evrov na noč

Sophie je pod serijo fotografij s sončnim zahodom in svojim možem Joe, kjer pijeta koktejle in jesta suši, zapisala: "V raju, tako magičen kraj."

Čeprav sta se 23-letna igralka in 29-letni pevec prvič poročila na skrivaj v Las Vegasu, so njuni prijatelji povedali, da sta si vedno želela imeti tradicionalno poroko."Sophie in Joe sta že po prvi poroki vedela, da se bosta še enkrat poročila," je povedal njun prijatelj in dodal: "Oba sta zelo spontana in nad idejo, da se bosta poročila v Vegasu, sta bila navdušena, nikoli pa ni bilo vprašanje, ali bosta imela tudi tradicionalno poroko."To sta nato uresničila v Parizu.

"Sophie si je vedno želala tradicionalno, skoraj kraljevo poroko in vedno je govorila, da bo imela belo obleko. Francija je bila seveda najbolj primeren kraj za njun usodni 'da'. Našla sta svoj popoln kraj, kamor sta povabila svoji družini in prijatelje," je povedal vir za portal ET.