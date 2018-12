Zvezdnika za poroko nista zapravljala

Poznavalci porok so zdaj podrobneje pogledali fotografije s poroke in izračunali, koliko ju je poroka sploh stala. Mladoporočenca sta se odločila, da se bosta poročila kar na njunem počitniškem domu, na kmetiji v Tennesseeju, torej stroškov z najemom sploh nista imela.

Ameriška zvezdnika Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se pred kratkim na skrivaj poročila. Poročna slovesnost je potekala v ožjem krogu svojcev in prijateljev, mladoporočenca pa sta bila oblečena v elegantna in ne pretirano izstopajoča oblačila, za katera nista zapravila gore denarja.

Prizorišče so okrasili s šopki rož, prav tako je bil z rožami okrašen oltar, kjer je potekala ceremonija, rožni obok so tako sestavljale vrtnice in šlajer. Pevka se je odločila za bogat poročni šopek iz podeželskih rož, medtem ko je igralec imel pripeto belo cvetico iz vrst vetrnic, ceno rož so tako ocenili na okoli 1.300 evrov.

Miley se je glede poročne obleke odločila, da ne bo pretiravala, tako je izbrala elegantno belo obleko oblikovalke Vivienne Westwood, ki pa ni bila delana po meri. Zanjo je odštela okoli 7.500 evrov. Malce težje je bilo določiti ceno za obleko, ki jo je nosil ženin. Domnevajo, da si za to priložnost ni kupil nove obleke, ampak je posegel po smokingu iz omare. Določili so lahko le ceno čevljev, ki so ocenjeni na 50 evrov.

Brez poročne torte seveda ne gre, v lokalni slaščičarni so tako naročili preprosto trinadstropno torto ter tri ducate kolačkov, vse skupaj jih je stalo okoli 200 evrov. Na fotografijah so tudi baloni iz organskega materiala, na katerih je bil natisnjen datum poroke – cena okoli 600 evrov.

Potem sta tu še hrana in pijača. Za hrano cene niso mogli izračunati, francoski šampanjec Veuve Clicquot, ki je bil viden na fotografijah, naj bi ju stal okoli 1.200 evrov, pili pa so ga iz izposojenih retro steklenih kozarcev iz bližnjega podjetja, kar je naneslo še dodatnih 40 evrov.

Torej, če potegnemo črto, kljub temu, da manjka nekaj podatkov, so predvidevali, da naj bi bila končna cena okoli 15 tisoč evrov in to je, vsaj kar se poroke tiče, res zelo nizka številka.