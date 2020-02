Zvezdnika zaradi laganja policiji doletelo šest novih obtožb

Kot smo že poročali, je nekdanji igralec televizijske serije ImperijJussie Smollett januarja lani na policijo podal prijavo, da sta ga na poti prestregla napadalca, ki sta ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi izrazi, ga večkrat udarila, polila z belilom za perilo ter mu okoli vratu zategnila zanko. Ko se je policija lotila preiskave, pa naj bi našla dokaze, da temu ni bilo tako. Zvezdnika so aretirali in velika porota ga je zaradi domnevnega laganja policiji obtožila v 16 točkah, za vsako točko je igralcu grozilo do tri leta zapora in ogromna denarna globa. Toda kasneje je tožilstvo odstopilo od obtožnice.

Avgusta lani pa je bil primer dodeljen posebnemu tožilcu Danu Webbu, da bi raziskal, kako so lokalni tožilci obravnavali primer, poroča BBC. Webb je tako v svoji izjavi dejal, da bo nadaljeval pregon Smolletta, saj je prejel dovolj dejanskih dokazov, ki kažejo, da tožilci lani ne bi smeli opustiti primera. Igralca je zdaj doletelo šest novih obtožb, povezanih z njegovimi neresničnimi trditvami o napadu, je Webb povedal v izjavi, navaja BBC.