Zvezdnika zaradi otipavanja čaka sojenje

Hollywoodskiigralec Cuba Gooding Jr. še vedno vztraja, da je nedolžen – zaradi tega se je tudi sam predal policiji. Na sodišče pa poslal prošnjo, da njegov primer zavrnejo, ker je primer brez podlage. Zvezdnika namreč bremeni obtožnica, da naj bi v pijanem stanju otipaval neko žensko.

Sodnik je preučil primer in dejal, da se mora zvezdnik septembra vseeno oglasiti na sodišču, kajti igralec ni podal utemeljenih razlogov, da do sojenja ne bi prišlo. Medijem se je tako že oglasil odvetnik igralca in dejal, da verjame v to, da bo zvezdnik popolnoma oproščen. "Popolnoma sem prepričan v to, da bo porota, ko bo šla skozi ves dokazni material, ugotovila, da je moja stranka nedolžna."

Do incidenta naj bi prišlo junija, ko naj bi v nekem klubu otipaval žensko, tako igralec kot njegov odvetnik sta po prijavi dejala, da se zvezdnik ni obnašal neprimerno, kot dokaz sta priložila tudi videoposnetek dogajanja, odvetnik je sodišču podal tudi izjave dveh prič.

Ko je prijava prišla v medije, se je igralec sam predal policiji, ki so ga nato izpustili brez varščine ter ga obtožili prisilnega otipavanja in spolnega nadlegovanja. Če bo Cuba spoznan za krivega, ga lahko doleti leto dni zapora.