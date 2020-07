Zvezdniki filma 'Past za starše' po 22 letih znova skupaj

Romantična komedija režiserke Nancy Meyers temelji na mladinskem romanu 'Dvojčici' nemškega pisatelja Ericha Kästnerja iz leta 1949. Vlogo obeh dvojčic je odigrala Lindsay Lohan , za katero je bil to igralski prvenec. V filmu so se pojavila zveneča imena, kot sta Dennis Quaid in Natasha Richardson , ki je žal že pokojna.

Ob 22. obletnici filma so se nekateri akterji znova združili. To se je zgodilo prvič, odkar je film izšel. Ob ponovnem druženju so razkrili nekaj podrobnosti s snemanja. Lindsay je navdušeno ugotovila, da film poznajo najmlajše generacije in se ga z veseljem spomnijo ob trenutkih, ko čas preživljajo v poletnih kampih s prijatelji. Ekipa je poustvarila nekaj filmskih trenutkov, spomnili pa so se tudi igralske kolegice Natashe Richardson, ki je življenje izgubila v tragični smučarski nesreči. Ponovno srečanje, ki ga je moderirala voditeljica Katie Couric, je bilo objavljeno na njeni Instagramovi strani in je po dolgih dveh desetletjih v čast obletnici virtualno združilo Lindsay Lohan, Dennisa Quaida, Elaine Hendrix, režiserkoNancy Meyers in druge člane filmske ekipe.