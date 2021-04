Zvezdniki iz držav nekdanje Jugoslavije opozarjajo na sovražni govor

"Priča smo vse večji prisotnosti sovražnega govora, ki postopoma osvaja spletni in zunanji prostor in grozi, da bo v naši družbi postal splošno sprejet način komunikacije. Nevarnost, da se navadimo na to vrsto govora, je zelo velika," opozarja Trifunović in dodaja, da je namen kampanje utrditi kulturo dialoga, empatije in razumevanja med ljudmi.

Skozi pogovor med kupci in zaposlenimi v supermarketu video prikazuje, kako zelo tolerantni smo postali do sovražnega govora.