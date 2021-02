Zvezdniki izkazali podporo Demi Lovato ob prihajajočem dokumentarcu

Prijatelji in oboževalci Demi Lovato so izkazali veliko podporo ob napovedniku prihajajočega dokumentarca Demi Lovato: Dancing with the Devil, v katerem je razkrila, da je zaradi predoziranja doživela srčni infarkt in tri možganske kapi. Leta 2018 so Demi reševalci prepeljali na urgenco, potem ko so jo prijatelji našli nezavestno v njenem domu v Los Angelesu. 28-letnica, ki je imela že dolgo časa težave z odvisnostjo, je bila takrat že šest let 'čista' in brez težav z opojnimi substancami.

"Zdravniki so rekli, da mi je ostalo samo še pet do deset minut. Imela sem veliko življenj kot mačka. Zdaj živim deveto življenje," je povedala pevka, ki je zaslovela že kot zelo mlada igralka, kasneje pa je ustvarila uspešno glasbeno kariero. Dokumentarni film prikazuje vzpon zvezde do slave in pritiske, ki so vodili do zasvojenosti, s katero se spopada 28-letna pop pevka.

Po tem, ko je čustveni napovednik sprožil val zanimanja za novi dokumentarni film, so se prijatelji in oboževalci oglasili na družbenih omrežjih in ji izkazali podporo. "Tako sem ponosna nate Demi Lovato, da si javno spregovorila o odvisnosti in pomembnosti našega fizičnega, čustvenega in duševnega zdravja,"je tvitnil Elton John, ki je prav tako sodeloval pri ustvarjanju dokumentarca.