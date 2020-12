Zvezdniki, ki jim je življenje zaznamovala okužba z virusom HIV

Pred okužbo z virusom HIV in aidsom niso imuni niti zvezdniki. Ob dnevu ozaveščanja o tej problematiki se spomnimo znanih imen, ki jim je življenje zaznamovala ta bolezen. Charlie Sheen, Freddie Mercury in Magic Johnson so le eni od tistih, ki so o bolezni javno spregovorili.

Po poročanju tujih medijev več kot milijon Američanov živi z virusom HIV, a se jih približno 15 odstotkov tega ne zaveda. Zato so nekateri zvezdniki spregovorili o boju z zahrbtno boleznijo, saj želijo s tem ozaveščati druge in ljudi spodbuditi k testiranju. Čeprav še vedno ni zdravila za virus HIV, se da z okužbo živeti. icon-expand Charlie Sheen FOTO: AP Igralec Charlie Sheen je znan po svojem divjem življenjskem stilu. Okužil se je leta 2011, prvič pa je javno spregovoril leta 2015. Sheen je takrat za Today priznal, da je plačal na milijone podkupnin, da bi informacije skrivali, a se je na koncu odločil, da je najpametneje o tem javno spregovoriti. S svojim pogumnim dejanjem, ko je o težavi spregovoril, je želel spodbuditi tudi druge, da se tega ne sramujejo. icon-expand Magic Johnson FOTO: Profimedia Z okužbo se sooča tudi košarkarski zvezdnik Magic Johnson, ki je o tem spregovoril leta 1991, ko se je javnost soočala s številnimi napačnimi predstavami o virusu HIV. V znamenju pomoči drugim je ustanovil fundacijo Magic Johnson Fundation, izobraževalno organizacijo, katere cilj je preprečiti širjenje virusa HIV. icon-expand Freddie Mercury FOTO: Profimedia Freddie Mercury je svojo diagnozo dolgo časa skrival. Pevec skupine Queen je umrl pri 45 letih le nekaj dni po tem, ko je javno spregovoril o tem, da je pozitiven. O okužbi je spregovoril za Los Angeles Times: "Zdelo se mi je prav, da te podatke do danes ohranim zase, da bi zaščitil tudi zasebnost ljudi okrog sebe. Vendar je napočil čas, da prijatelji in oboževalci po vsem svetu spoznajo resnico in upam, da se bodo pridružili meni in zdravnikom po vsem svetu v boju proti tej strašni bolezni." icon-expand Greg Louganis FOTO: Profimedia Z okužbo se sooča tudi potapljač 60-letni Greg Louganis, ki so mu diagnozo postavili leta 1988. Kasneje se je z depresijo boril tako, da se ni preveč osredotočal na bolezen in se popolnoma posvetil plavanju in potapljanju. Še danes je velik navdih vsem, ki se soočajo z virusom HIV. icon-expand Chuck Panozzo FOTO: Profimedia Glasbenik Chuck Panozzo je o svojem življenju napisal knjigo spominov, kjer pojasnjuje, kakšno je življenje z virusom HIV. Od leta 2001 se tako zavzema za preprečevanje širjenja virusa in uteho išče v glasbi. icon-expand Danny Pintauro FOTO: Profimedia Z boleznijo se bori tudi igralec Danny Pintauro, ki je zaslovel že kot otroški zvezdnik v seriji Kdo je šef. Leta 2015 je o diagnozi spregovoril v pogovorni oddaji z Oprah Winfrey. Kar 12 let ni želel spregovoriti o svojih težavah, predvsem zato, ker to še vedno predstavlja neke vrste stigmo. Okuženi so bili med drugim tudi tenisač Arthur Ashe, raper Eazy-E, skladateljJerry Hermanin televizijska osebnost Pedro Zamora. icon-expand