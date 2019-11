Zvezdniki, ki jim življenje krojijo droge in alkohol

Po poročanju tujih medijev, ki se naslanjajo na statistike, so potrdili, da je vsaj polovica znanih zasvojena z alkoholom ali drogami. Nekateri so svojo šibko točko odpravili, spet drugi se še danes borijo s snovjo, ki jim uničuje življenje. Pred kratkim smo poročali, da je eden takšnih primerov tudi igralec Ben Affleck , ki je bil na dobri poti, saj je bil trezen že skoraj leto dni. Sedaj pa je alkoholu znova pokleknil.

Da denar ni vedno nujno vzrok za srečo, lahko potrdijo tudi nekateri zvezdniki, ki so se ali se še vedno za zaprtimi vrati borijo z odvisnostjo, nekateri pa so ji tudi podlegli in tako pristali na smrtni postelji. Sicer pa je november mesec za ozaveščanje o vzrokih in posledicah zasvojenosti, tako številne organizacije spodbujajo k reševanju težav in iščejo načine preprečevanja in zmanjševanja najrazličnejših odvisnosti.

Podobno težavo ima tudi Demi Lovato , ki je pri komaj 18 letih že pristala na odvajanju. Od takrat se je že večkrat vrnila na staro pot in tudi poiskala pomoč, a brez večjega uspeha. Lani je doživela prelomnico, ko so jo zdravniki komaj rešili in takrat je odkrito priznala, da je bila zasvojena s kokainom.

Tudi Lady Gaga je priznala odvisnost od kokaina v svoji avtobiografiji Lady Gaga: Just Dance. Dodala je še, da bi bila lahko v svojem domu zaprta več dni, če bi imela pri sebi zadostno količino kokaina. "Prijatelji so me nekako izvlekli iz takšnega stanja," je dejala zvezdnica.

Igralec in režiser Russell Brand je komaj preživel svojo odvisnost od heroina, a se je uspešno ozdravil odvisnosti. Sedaj ga ni sram spregovoriti o svojem temnem obdobju:"Pritegnil me je heroin in zato sem tudi izgubil službo na MTV-ju, dekle me je zapustilo in na radiu nisem bil več zaželen. Štiri leta so bila pekel."

Melanie Griffith je bila na odvajanju kar trikrat in po čudežu je ostala živa."Nikoli nisem bila odvisna od heroina, zato sem mislila, da sem boljša od drugih. Vendar me je prevzel alkohol in kokain. Uživala sem ju v ogromnih količinah. Mislila sem si, da je to dobra zabava," je dejala 62-letna igralka.